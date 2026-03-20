Tuja scena

'Sanjska ženska' znova obtožena nasilja, oddajo tik pred premiero odpovedali

Utah, 20. 03. 2026 09.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Taylor Frankie Paul

Taylor Frankie Paul del javnosti pozna kot spletno vplivnico in zvezdnico resničnostnega šova The Secret Lives of Mormon Wives. 31-letnico bi širše občinstvo imelo priložnost spoznati že čez nekaj dni v sveži sezoni ameriške različice šova Sanjska ženska, a se to ne bo zgodilo.

Predvajanje nove sezone priljubljenega ameriškega ljubezenskega šova The Bachelorette (Sanjska ženska) je bilo odpovedano. Televizijska mreža ABC je sporočila, da se je "odločila, da z novo sezono ne bo nadaljevala", potem ko se je v javnosti pojavil posnetek protagonistke Taylor Frankie Paul, na katerem je leta 2023 fizično obračunala z bivšim partnerjem Dakoto Mortensenom.

Taylor Frankie Paul bi morala biti nova sanjska ženska.
Taylor Frankie Paul bi morala biti nova sanjska ženska.
FOTO: AP

Od svinganja do hudih obtožb

Taylor Frankie Paul je vse od vzpona med zvezde kontroverzna osebnost. Na spletu je svojo pot začela kot ena izmed žena mormonske skupnosti, ki so skupaj ustvarjale vsebine za družbeno omrežje TikTok. Pozornost javnosti je prvič pritegnila, ko je razkrila, da je bila z nekaterimi članicami in člani skupnosti vpletena v svinganje, kar je kasneje privedlo tudi do ločitve od njenega tedanjega soproga Tata Paula, s katerim ima hčerko Indy in sina Oceana.

Tako imenovane 'mormonske žene' so kasneje dobile svoj resničnostni šov The Secret Lives of Mormon Wives, kjer so gledalcem omogočile vpogled v življenje skupnosti, ki praviloma poudarja družinske vrednote, misijonarstvo ter strogo življenjsko disciplino. Med šovom je bilo sicer večkrat jasno, da temu ni tako. Že v prvi sezoni šova leta 2023 je bila namreč Taylor aretirana zaradi družinskega nasilja nad partnerjem Dakoto Mortensenom, s katerim sta povila sina Everja.

Dakota Mortensen ima s Taylor Frankie Paul sina Everja.
Dakota Mortensen ima s Taylor Frankie Paul sina Everja.
FOTO: Profimedia

Prav do posnetka tega incidenta se je zdaj, tik pred premiero nove sezone Sanjske ženske s Taylor v glavni vlogi, dokopal portal TMZ, videno pa je marsikoga pretreslo. Na posnetku je namreč mogoče videti vplivnico, kako odriva partnerja ter njegovo glavo drži v tako imenovani 'headlock' poziciji (prijem okoli vratu, op. a.).

Vanj je prav tako vrgla več stolov, verbalnemu in fizičnemu obračunu pa je bila priča hčerka zvezdnice. Taylor je sicer leta 2023 priznala krivdo za hujši napad, a zdaj se sooča že z novimi obtožbami. Mortenson namreč trdi, da ga je februarja letos med sporom "davila z verižico", vsemu pa naj bi bil priča njun sin Ever.

Zaradi obtožb se je prav tako zaustavila produkcija pete sezone šova The Secret Lives of Mormon Wives.

Taylor Frankie Paul družinsko nasilje The Bachelorette sanjska ženska

