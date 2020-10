'Sanjski' Goran in njegova Hana se selita v London

Takoj po tem, ko je zapustila resničnostni šov, se je posnela in povedala:"Komaj čakam, da se spet srečava z mojim dragim. Čakam na let iz Beograda proti Berlinu, kjer me Goran že čaka," je povedala Hana in dodala, da se počuti odlično in da je na trnih, saj je pred njo novo poglavje, "super sem, Gogi me že čaka, joj, kako ga pogrešam! V kratkem se seliva v London." Novico je sicer povedala zelo na hitro, a je z njo presenetila vse oboževalce. Goran namreč v Berlinu živi že nekaj let, tja pa se je zaradi ljubezni preselila tudi Hana. Ni dvoma, da bosta o svoji novi dogodivščini oboževalce sproti obveščala na družbenih omrežjih.