Sanjski Goran o srečanju s Hano: Bilo je še preveč prijetno

Na vprašanje " Sta se s Hano pobotala?", pa je hrvaški Sanjski moški odgovoril z retoričnim vprašanjem. "V kakšnem smislu, če sva se pobotala?" Seveda so oboževalci ciljali na ljubezenski odnos, a kot kaže, jih Goran raje še malo pusti v negotovosti.

Eden od sledilcev ga je na Instagramu naravnost vprašal: "V kakšnem odnosu si s Hano? Mediji pišejo o vsem." Goran z odgovorom ni omahoval in pojasnil: "Po vsem, kar se je zgodilo, sva se s Hano želela pogovoriti kot odrasla človeka. Bilo je veliko stvari, ki sva jih želela rešiti. Ko sva se videla, sva se zelo lepo pogovorila, ob čemer sva bila oba prijetno presenečena. Lahko bi rekel, da je bilo še preveč prijetno."

Ljubezensko življenje sanjskega Gorana Jurenca je hujše, kot če bi spremljali Dinastijo. No, šalo na stran, ampak 40-letnik resnično ni osamljen. Potem ko so se številni balkanski mediji razpisali o njegovem propadlem razmerju s Claudio Lucio in njegovem nedavnem srečanju v Samoboru z nekdanjo izbranko, 23-letno Hano Rodić , se je Goran zdaj oglasil še na družbenih omrežjih, kjer je oboževalce spodbudil, naj ga vprašajo, kar jih zanima. Seveda so bili vsi radovedni, ali se je Hana po njunem srečanju vrnila v njegov objem ali sta ostala zgolj prijatelja.

Goran se je zaradi poškodbe v preteklosti moral odpovedati nogometu in je našel novo strast v modelingu. Z manekenstvom se ukvarja od svojega 17. leta, je pa obiskoval tudi igralsko šolo in končal izobraževanje za profesionalnega trenerja in nutricionista.

V odgovorih je med drugim razkril, da trenutno ne razmišlja, da bi se preselil na Hrvaško, in da ga snemanje in ena vloga vežejo na Berlin, kamor se bo kmalu vrnil. "Kaj bo prinesla prihodnost, bomo videli. Korak za korakom," je zaključil Goran, ki ima za seboj zelo pestre dni, saj se mudi na poslovnem potovanju. Po tednu dni na Hrvaškem je imel snemanje na Kanarskih otokih, na hitro pa se je ustavil tudi v Barceloni: "Zadnjih šest dni sem spal samo po 3 do 4 ure dnevno. A saj smo še mladi, tako da gre … (nasmeh)."