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Tuja scena

Sanjski Karlo komentiral razhod Petra in Anastasie

Zagreb, 16. 07. 2026 11.00 pred 51 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.A.
Karlo

Pred dnevi je v javnosti završalo, da Petar Rašić in Anastasia Kaleb nista več par. Nekdanja zaljubljenca iz šova Sanjski moški Hrvaške sta se namreč razšla. Poleg izbrisa skupnih fotografij in celo profila na Instagramu se je oglasila Anastasia in priznala, da je njune ljubezni res konec, zdaj pa je njun razhod komentiral še drugi sanjski moški Karlo Godec.

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Ko smo v zadnji sezoni Sanjskega moškega Hrvaške dobili kar dva sanjska para, ki sta svojo ljubezen uspela ohraniti tudi potem, ko so se ugasnile kamere, so največji skeptiki takoj začeli namigovati, da vse le ni tako, kot je videti. Ljubezen med Karlom Godcem in Kajo Casar se je zdela iskrena, ljubezen med Petrom Rašićem in Anastasio Kaleb pa kot predstava za javnost. In zdaj sta se tudi uradno razšla.

Karlo Godec in Kaja Casar sta ljubezen iz šova prenesla v realno življenje.
Karlo Godec in Kaja Casar sta ljubezen iz šova prenesla v realno življenje.
FOTO: Aljoša Kravanja

Razhod, ki marsikoga sploh ni presenetil, saj so številni že od samega razkritja konca sezone namigovali, da postavni Srb in lepa Hrvatica sploh nista več par. Zdaj je jasno, da res nista, o koncu njune ljubzeni pa se je odločil spregovoriti tudi Karlo. "Pričakoval sem razhod, a ta odločitev je v njunih rokah. O njunem odnosu nisem želel govoriti prej, prav tako pa o tem ne želim preveč govoriti niti zdaj. Te zgodbe me ne zanimajo, imam svoje življenje in sem srečen," je za Net.hr povedal Hrvat.

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Na vprašanje novinarjev, zakaj je všečkal objavo o tem, da sta se razšla, ki jo je na Instagramu delil RTL, je odgovoril povsem preprosto. "Všečkam vse, kar je povezano z RTL-om," je razložil in s tem poudaril, da v ozadju ni nikakršnih drugih razlogov za njegovo dejanje.

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Da Petar in Anastasia nista več par, je v medijih završalo v torek. Petar je s svojega Instagram profila namreč izbrisal vse skupne fotografije, Anastasia pa kar cel profil. Pozneje se je odločila prekiniti molk in potrditi ugibanja o razhodu. "Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti o najinem razhodu. Lahko rečem le, da je bila odločitev moja, potem ko je bilo porušeno tisto, kar sama štejem za temelj vsake zveze. Petru želim vse najboljše," je dejala za hrvaški portal Net.hr.

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KOMENTARJI4

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BO1910
16. 07. 2026 11.51
JA, TA DVA STA RES SANJSKA :))))
Odgovori
0 0
Teleport
16. 07. 2026 11.35
Kdo so to?
Odgovori
0 0
Tinko22
16. 07. 2026 11.28
Joj kako zanimiv članek, mene res zanima kaj poreče sanjski moški.
Odgovori
+1
1 0
kala 09
16. 07. 2026 11.11
Vidva sta naslednja.
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+2
2 0
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