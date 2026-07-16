Sanjski Karlo komentiral razhod Petra in Anastasie

Ko smo v zadnji sezoni Sanjskega moškega Hrvaške dobili kar dva sanjska para, ki sta svojo ljubezen uspela ohraniti tudi potem, ko so se ugasnile kamere, so največji skeptiki takoj začeli namigovati, da vse le ni tako, kot je videti. Ljubezen med Karlom Godcem in Kajo Casar se je zdela iskrena, ljubezen med Petrom Rašićem in Anastasio Kaleb pa kot predstava za javnost. In zdaj sta se tudi uradno razšla.

Karlo Godec in Kaja Casar sta ljubezen iz šova prenesla v realno življenje. FOTO: Aljoša Kravanja

Razhod, ki marsikoga sploh ni presenetil, saj so številni že od samega razkritja konca sezone namigovali, da postavni Srb in lepa Hrvatica sploh nista več par. Zdaj je jasno, da res nista, o koncu njune ljubzeni pa se je odločil spregovoriti tudi Karlo. "Pričakoval sem razhod, a ta odločitev je v njunih rokah. O njunem odnosu nisem želel govoriti prej, prav tako pa o tem ne želim preveč govoriti niti zdaj. Te zgodbe me ne zanimajo, imam svoje življenje in sem srečen," je za Net.hr povedal Hrvat.

Na vprašanje novinarjev, zakaj je všečkal objavo o tem, da sta se razšla, ki jo je na Instagramu delil RTL, je odgovoril povsem preprosto. "Všečkam vse, kar je povezano z RTL-om," je razložil in s tem poudaril, da v ozadju ni nikakršnih drugih razlogov za njegovo dejanje.