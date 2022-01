Sanjski Mijo dopolnil 30 let: To bolečino sem uporabil za osebni razvoj

"Gledano iz mojega vidika, sem bil pred 10 leti v vseh pogledih zlomljen ... Moja notranja bolečina se ni mogla primerjati z nobeno drugo bolečino. To bolečino sem uporabil za osebni razvoj. Želel sem se je znebiti in pokukati, pogledati v vsak kotiček svojih slabosti, strahu, sramu, krivde, negotovosti in drugih negativnih čustev in misli. Zanimivo, kakšne izkušnje sem doživel in kako sem se razvijal v teh 10 letih, proces pa traja, dokler si živ, menda, čeprav pravijo, da je predpostavka mati vseh napak," je svoj zapis začel Sanjski Mijo, ki je objavil tudi fotografijo, na kateri pozira z rojstnodnevno torto.

Mijo Matić , ki je v šovu Sanjski moški Hrvaške iskal ljubezen in za katerega se je borila tudi Slovenka Nuša Rojs , je minuli vikend dopolnil 30 let. Ob okroglem osebnem prazniku je odprl svojo dušo in na Instagramu s svojimi sledilci delil daljši zapis.

Nato je Sanjski moški Hrvaške nadaljeval s svojimi mislimi in razkril nekaj zanimivosti iz svojega življenja: "Ves čas sem čutil, da nimam kaj ponuditi in da nisem dovolj dober. Pogosto sem rekel ne in se spraševal zakaj? Kaj se skriva za mojima NE in DA? Ali imata težo? Moja zavest in samozavedanje sta se razvijala skozi vse odločitve in tudi tisto, kar so te odločitve prinesle. Mislim, da z zavestjo raste tudi odgovornost," je zapisal slavljenec.

Dotaknil se je tudi ljubezni: "Zavedam se nesporazumov in slabosti besed, ko gre za ljubezen in odnose. Enostavno jo je zasukati ali povoziti, pa tudi prekiniti kot pogodbo. Da ne omenjam dejanj, kako na vsakogar vplivajo drugače in vsak jih dojema na svoj način, ker zrcali sebe. Zaljubijo se v nekaj, kar bi lahko bilo ('potencialno'), a nikoli ne bo ... "

"V veliko stvari že dolgo ne verjamem in ne iščem potrditve ali psihične podpore v zunanjem svetu, nekem namišljenem ali vsiljeni avtoriteti. Ker se velikokrat počutim nemočnega v življenju, ki ga živim, ljudje so zapleteni in posmehljivi, jaz pa nisem ne nepotrpežljiv ne potrpežljiv, sem nekdo, ki je pozabil na potrpežljivost – ker več ne 'trpim' in vedno bolj postajam to, kar sem," je zaključil Mijo, pod njegovo objavo pa so se hitro vsuli komentarji in čestitke ob njegovem jubileju.

Spomnimo, da je Mijo Matić trenutno v zvezi s 26-letno Ariano Piknjač, glasbenico iz Bosne in Hercegovine, ki je do 14. leta živela v Sydneyju v Avstraliji.