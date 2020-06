Sanjski Mijo: Ne morem reči, da sem zaljubljen, a mi je lepo

Mija Matića smo spoznali, ko smo pred nekaj meseci na POP TV spremljali Sanjskega moškega Hrvaške in gledalke niso mogle mimo dejstva, da je res 'sanjski'. S tem se je strinjala tudi Slovenka Nuša Rojs , ki je zmagala v šovu, a se med njo in Mijom kasneje ni nič zgodilo. Nista postala par, in kot je povedala Nuša takrat, nista niti poskusila.

V času karantene je Mijo ohranil svoje delovno mesto gasilca, ni pa mogel delati kot osebni trener zaradi ukrepov, ki so jih sprejele države po svetu."V določenem trenutku so mi ukrepi prišli prav, saj sem se malce umiril in upočasnil vse svoje aktivnosti, ki jih imam na urniku sicer."Pravi, da je ves čas treniral in da se ni polenil. Si pa je treninge popestril s prijatelji, ki so si na daljavo dajali različne izzive:"Bilo je več izzivov, med drugim tudi ta, da smo morali vsake štiri ure prehoditi ali preteči štiri kilometre. To smo delal 48 ur! S hrano ne pretiravam, verjamem pa, da je hrana temelj dobre kondicije."

In kako je z dekleti iz šova? Bilo jih je kar nekaj in ker nam ni zaupal, če je zaljubljen, nas je zanimalo, če je s katero od njih ostal v stikih. "Slišimo se preko družbenih omrežij. Vesel sem, da imam z dekleti dober odnos in da gremo brez težav na pijačo, če se srečamo."Povedal je, da mu ni žal, da je sodeloval pri šovu, da pa se ne bi prijavil v novo sezono: "No, za zdaj še ne. Verjamem, da se bo ljubezen zgodila, ko bom na to pripravljen. Nikamor se mi ne mudi," je za konec povedal nasmejani Zagrebčan in dodal, da ga dekleta na ulicah sicer prepoznajo, da pa le redko pristopijo in ga ogovorijo: "So kar sramežljive."