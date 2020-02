Sanjski Mijo o odločitvi, zakaj se Nuši po končanem šovu ni več oglasil

Vse je bilo v skladu s situacijo, v kateri sem se znašel. Trudil sem se, da bi vse dobile enakovredno mero pozornosti in časa z mano, da se bolje spoznamo. Ampak bil sem časovno omejen in fizično nisem mogel biti na več mestih hkrati, zato sem zaupal svojim občutkom in sledil intuiciji.

Kako težko se je bilo posvetiti toliko dekletom in z njimi hoditi na zmenke?

Vsaka medalja ima dve strani in tako je bilo tudi tu. Lepo je iti na zmenke, se zabavati, spoznavati dekleta, a dlje kot smo se družili, bolj je situacija postajala zapletena, saj sem se z določenimi osebami povezal, a hkrati nisem hotel biti nepošten do ostalih deklet.

Na začetku se zdi, da si bil precej sramežljiv, ko so ti dekleta dajala komplimente. Zakaj?

Še kar je tako, ne vem, zakaj. Nisem vajen, da mi nekdo daje komplimente, bolj sem navajen na sproščena druženja in šaljenje. No, če pa so lepe besede, komplimenti, iz srca, popolnoma razorožijo.

Katero dekle te je najbolj razočaralo in zakaj?

Moram priznati, da so bila dekleta do mene zelo odprta in iskrena, imela so dobre namere in prav nobeno me ni razočaralo.

Katero dekle ti je bilo z vsakim zmenkom bolj všeč?

Rekel bi, da sta to Mihaela in Nuša.