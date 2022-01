Sanjski Mijo po šovu našel ljubezen

Mijo Matić, ki ga je večina spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške, ki smo ga lahko spremljali tudi na POP TV, je srečno zaljubljen in tega nič več ne skriva. 29-letnik se je podal v zvezo s 26-letno Ariano Piknjač, poroča portal 24 Sata.

Na Instagramu je objavil dve njuni skupni fotografiji. Na prvi Mijo in Ariana pozirata v objemu, Sanjski Mijo pa medtem svojo izbranko, ki je videti neizmerno srečna, poljublja na čelo. Na drugi pa sta posnela selfie, na katerem sta oba videti presrečna.

Mijo vseeno ostaja nekoliko skrivnosten glede zasebnosti, saj ni razkril, koliko časa že traja njuna zveza. Njegovi oboževalci in prijatelji so komentirali, da so veseli, ker sta končno priznala, da sta zaljubljena, saj je bila njegova objava zelo zgovorna.