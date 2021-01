Sanjski Mijo pomagal na od potresa prizadetih območjih, spregovoril tudi o ljubezni

Mijo Matić , bolj znan kot Sanjski moški Hrvaške , je pred dnevi praznoval 29. rojstni dan in, kot je povedal za portal 24Sata , je bil na svoj dan obkrožen z družino in prijatelji. Kot je dodal, pa glede na trenutno stanje na Hrvaškem za praznovanje ni bil najbolj razpoložen – številke novookuženih s koronavirusom vsakodnevno rastejo, poleg tega pa je potres prizadel njegov rodni Sisak.

"Na srečo na zgradbi in v stanovanju mojih staršev ni večje škode. A tega ne morem reči za večino svojih prijateljev in za teto, ki živi samo sto metrov stran," je povedal Mijo in dodal: "Po tem ko so se stresla tla, so bili starši nekaj dni pri meni v Zagrebu, saj je moja zgradba varnejša od njihove v Sisku." Sam je bil v času prvega potresa pred dobrima dvema tednoma doma in je pripravljal kosilo. "Bil sem miren in priseben, dobro sem reagiral. Je bil pa občutek vsekakor zelo neprijeten. Počakal sem, da se tresenje konča, in se pred blokom dobil s prijatelji in sosedi ter poskušal priklicati starše, da vidim, če so v redu."

Ker je Mijo gasilec, je čutil dolžnost, da pomaga prizadetim. Na dan potresa se je ravno vrnil iz nočne službe, zato je na pomoč priskočil šele naslednji dan. "S fanti v okolici smo se organizirali in odšli pomagat v okoliške vasi, ki so bile najbolj prizadete. Poznam veliko ljudi, zato je bilo veliko lažje najti tiste, ki so pomoč res potrebovali."

Sicer pravi, da je v času epidemije njegovo življenje mirnejše, da pa se še vedno posveča svojim treningom (naredi kar tri treninge na dan) in dela kot gasilec. Trenutno so fitnesi zaprti, zato je delo osebnega trenerja trenutno na čakanju. In ljubezen v času korone? "Nisem zaljubljen in nimam dekleta. Ne morem niti reči, da iščem ljubezen. Verjamem, da vse pride takrat, ko je treba. To so moje izkušnje. Nimam določenega tipa deklet, ki so mi všeč, verjamem v svojo intuicijo in občutke, zato je vse verjetno bolj odvisno od mene kot od dekleta."