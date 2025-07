Sanjski moški Hrvaške Goran Jurenec in njegova Hana sta se razšla

Zaljubljenca Goran Jurenec in Hana Rodić sta se spoznala v prvi sezoni šova Sanjski moški Hrvaške , ki smo ga lahko spremljali tudi na POP TV. Hana je pretekli vikend šokirala svoje zveste sledilce na Instagramu, saj je oznanila, da sta se z Goranom po sedmih letih razšla.

"Z bivšim fantom nisva več skupaj. Ker se je najina zgodba začela javno, se mi zdi prav, da tudi konec delim z vami. To je vse, kar želim povedati. Hvala za razumevanje," je zapisala Hana.

Ljubezenska zgodba Hane in Gorana se je začela leta 2018, ko je Goran v prvi sezoni šova Sanjski moški Hrvaške izbral tekmovalko Ivo Runjanin, a se je kmalu po koncu snemanja zaljubil v Hano, prav tako tekmovalko šova. Od takrat sta bila nerazdružljiva – kljub številnim vzponom in padcem, ki so jih spremljali tudi mediji.

Zaradi ljubezni je Hana zapustila Zagreb in se preselila v Berlin, kjer je par nekaj časa skupaj živel, nato pa sta se vrnila na Hrvaško. Njuna zveza je bila v preteklosti že večkrat na preizkušnji – leta 2021 sta se prvič razšla, vendar sta se kasneje ponovno pobotala.