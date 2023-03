Sanjski moški Hrvaške Mijo Matić se je zaročil

Mijo Matić, sanjski moški Hrvaške, čigar del ljubezenske poti smo spremljali tudi na POP TV, je zaročen. Svojo izbranko Ariano je za roko prosil na družinskem kosilu, na katerem so bili tako njeni kot tudi njegovi starši. Kot pišejo hrvaški mediji, Ariana ni niti slutila, kaj jo čaka. Kot je Mijo povedal za portal 24Sata: "Ariana ni niti slutila, kaj se bo zgodilo. Po njenih reakcijah se je videlo. Nihče ni vedel, razen mojih staršev, ki prav tako niso mogli zadržati vseh občutkov v tistem trenutku. Bilo je spontano, bilo je iz srca."

In kako so potekale priprave na zaroko? "Vedel sem, da jo bom zaprosil za roko, a sem bil potrpežljiv, kar se tiče same situacije in okoliščin. Trenutek sem želel kar se da izkoristiti. Vse je izpadlo, kot sem si želel," je povedal Zagrebčan.