Sanjski moški Hrvaške spoznal Nušinega očeta

Mijo Matić je svoje izbranke presenetil s prihodom njihovih ljubljenih oseb in dekleta so bile nad presenečenjem navdušene. Obiskovalce pa je bolje spoznal tudi Mijo, saj je z dekleti in njihovimi domačimi preživel nekaj trenutkov na samem.

Nad Nušinim očetom je bil navdušen tudi Mijo, ki mu je namenil same lepe besede: "Dober človek, simpatičen, zelo predan družini. Vidi se, da ima rad svoje otroke, sploh Nušo."

Po veselem presenečenju pa je dekleta čakalo podeljevanje vrtnic, poslovili pa sta se kar dve tekmovalki. Silvia Pokrajac je bila s svojo vrtnico varna in ni čutila pritiska pred izločanjem. Ostala dekleta pa so nestrpno pričakovala Mijevo odločitev in posloviti sta se morali Emily Živčić in Barbara Mucić.