Sanjski moški Hrvaške zaradi poškodbe opustil svoje sanje

Mijo Matićzase pravi, da je povsem običajen fant. Danes maneken, bloger, fitnestrener in še bi lahko naštevali, si ni nikoli predstavljal, da bo postal gasilec. V enem od intervjujev za hrvaške medije je dejal, da je ponujeno priložnost enostavno izkoristil.

Ko je bil star komaj 11 let, se je začel ukvarjati z nogometom. To vrsto športa je zelo oboževal, nato pa je imel hudo poškodbo, ki mu je preprečila, da bi se še naprej ukvarjal s tem športom. To, da se je moral odreči nogometu, je bilo zanj zelo hudo.