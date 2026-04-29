Sanjski Petar in Anastasija živita ljubezensko pravljico

Sanjski moški Hrvaške Petar Rašić in njegova izbranka, zmagovalka šova Anastasia Kaleb , živita svojo ljubezensko pravljico. Par, ki je svojo zvezo začel med snemanjem šova v Grčiji in jo nadaljeval po prihodu domov, s svojimi prikupnimi fotografijami navdušuje svoje sledilce. Na fotoutrinkih pogosto izžarevata veselje, pri čemer ne manjka objemov in poljubov.

Zaljubljenca sicer trenutno svojo zvezo ohranjata na daljavo, vendar poskušata, da se vidita, kar se da pogosto. Petar se je takoj po zaključku šova namreč vrnil domov v Kragujevac v Srbijo, njegova Anastasia Kaleb pa na Hrvaško v Zadar. "Ker sem jaz iz Srbije in ne morem biti v Evropski uniji toliko časa, morava veliko usklajevati. Ni čisto popolno, ampak je zelo lepo," nam je Srb zaupal v POPkastu. Zaljubljeni par pa sicer kilometre poskuša premostiti tudi s potovanji, do katerih gojita enako strast.