Sanjski Šime o odnosu z Majo Šuput: Srečen sem, dobro se imam

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

Na ekskluzivnem dogodku v Zagrebu, kjer so imeli največji oboževalci šova in predstavniki medijev priložnost ogledati si prvo epizodo prihajajoče sveže sezone šova Sanjski moški Hrvaške , je bil tudi lanskoletni protagonist Šime Elez . V pogovoru za našo medijsko hišo nam je zaupal, da svojima naslednikoma želi, da bi se čim manj ozirala na komentarje javnosti ter čim bolj uživala v ljubezenskem popotovanju.

Kljub medijskemu viharju, ki ga je s seboj prinesla pretekla sezona, nam je Šime zaupal, da mu je izkušnja prinesla tudi veliko pozitivnega. "Imam nove prijatelje, ljudi, s katerimi se družim, s katerimi sem še danes v kontaktu. Upam, da bo tudi letošnja sezona polna lepih stvari." Ob tem nam je razkril, da s Slovenko Vanjo Stanojević, ki je v šovu osvojila njegovo srce, nista več v kontaktu.

Kaj pa nam je razkril o odnosu s pevko Majo Šuput, s katero sta nedavno počitnikovala na Baliju? "Ljubezni ne moraš iskati, ljubezen se pojavi in pride. Trenutno sem na lepi točki življenja. Srečen sem, dobro se imam," nam je povedal in v šali dodal, da je kljub popotovalni utrujenosti zaradi časovne razlike tudi videti dobro, saj je še zagorel.