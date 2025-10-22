Sarah Ferguson nič več vojvodinja Yorška: odstranila naziv na družbenih omrežjih

Osramočeni princ Andrew je pred dnevi sporočil, da ne bo več uporabljal svojih častnih nazivov, tega pa se bo očitno držala tudi njegova nekdanja žena Sarah Ferguson, ki je s svojih računov na družbenih omrežjih že odstranila naziv vojvodinja Yorška. Kot poroča People, je Fergie, kakor jo ljubkovalno kličejo, že spremenila profil na družbenem omrežju X.

Princ Andrew je pred dnevi v izjavi za javnost sporočil, da se odpoveduje uporabi svojih častnih nazivov, vključno z nazivom vojvoda Yorški. Po tej odločitvi je tudi njegova nekdanja žena Sarah Ferguson sprejela enako odločitev in že prenehala uporabljati svoj naziv. 66-letnica tako na družbenih omrežjih ni več vojvodinja Yorška, temveč Fergie, kakršen je njen vzdevek.

Sarah Ferguson z nekdanjim možem princem Andrewom. FOTO: Profimedia icon-expand

Podobna sprememba se je zgodila tudi na uradni spletni strani kraljeve družine, kjer je bil Andrewov naziv vojvoda Yorški pred dnevi odstranjen iz njegove biografije in je zdaj naveden preprosto kot princ Andrew. Kraljica Elizabeta II. je svojega drugega sina leta 1986, ko se je poročil s Sarah, imenovala za vojvodo Yorškega, s čimer je njegova soproga postala vojvodinja Yorška. Čeprav sta se marca 1992 razšla in se uradno ločila štiri leta pozneje, je Fergie obdržala svoj naziv.

Kljub ločitvi sta Andrew in Sarah ostala v zelo dobrih odnosih, skupaj sta vzgajali hčerki, princeso Beatrice in princeso Eugenie, in še naprej živela skupaj v dvorcu v Windsorju. "Prihajam in odhajam. Tudi on prihaja in odhaja. Ne, nisva poročena, a nama je obema všeč tako, kot je," je Fergie leta 2016 pojasnila v avstralski radijski oddaji. Njuna hči Eugenie pa je nekoč izjavila: "Sta najboljši ločeni par, ki ga poznam."

Povezava z Jeffreyjem Epsteinom

Fergie je nekdanjega moža podpirala tudi med škandalom, ki je spremljal njegovo prijateljstvo z Jeffreyjem Epsteinom, zaradi česar se je leta 2019 umaknil s kraljevih dolžnosti, leta 2022 pa so mu bili odvzeti vojaški častni nazivi. "Princ Andrew je tako dober človek. Prijazen je in mislim, da se mora pozornost preusmeriti z njega in mu dopustiti, da nadaljuje s svojim življenjem in si zgradi novo življenje," je leta 2023 povedala v oddaji Good Morning Britain.