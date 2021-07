Sarah Ferguson o princesi Diani: Obljubili sva si, da bova vedno skupaj

Bivša soproga princa Andrewa, brata princa Charlesa, se je z Diano spoznala kot najstnica, članici kraljeve družine pa sta si po pripovedovanju Fergie že takrat obljubili, da bosta za vedno ostali skupaj. V letih, ki sta jih preživeli v palači, so o njunem odnosu sicer nastale številne zgodbe, ki pa jih je 61-letnica ostro zanikala. "Vsi so želeli, da bi se kregali, a se to nikoli ni zgodilo. Ljudje so naju želeli ločiti, ker sva bili skupaj premočni," je povedala in dodala, da so si vse skupaj izmislili mediji. Po njenih besedah ji je bila Diana v veliko pomoč pri uvajanju v novo življenje na kraljevem dvoru, saj je sama imela s tem veliko izkušenj. Zakona obeh prijateljic sta se sicer končala, a to zanju ni bila nobena ovira, saj sta si ostali blizu vse do Dianine smrti.