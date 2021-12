Sarah Ferguson o sinovih princese Diane: Diana bi bila ponosna

Sarah Ferguson, ki je bila dobra prijateljica princese Diane in njena svakinja, je v italijanski televizijski oddaji Porta a Porta spregovorila tudi o Dianinih dveh sinovih in njunih družinah. Dejala je, da bi bila Diana zelo ponosna na princa Harryja in njegovo odločitev, da se poroči z Meghan Markle. Fergusonova je prepričana, da bi bila Diani pomembna samo Harryjeva sreča.

Vojvodinja Sarah Ferguson je pred kratkim nastopila v italijanski pogovorni oddaji Porta a Porta, kjer so jo vprašali tudi o princesi Diani in družinskem razkolu, ki se je zgodil v kraljevi družini, ko sta se Harry in Meghan odločila, da ne bosta več opravljala kraljevih dolžnosti in se preselila v Kalifornijo.

icon-expand Sarah Ferguson in princesa Diana FOTO: Profimedia

"Najbolj pomembna stvar je – in vem, da bi Diana povedala točno to – da sta srečna. In ona ga osrečuje. Z veseljem opazujem majhnega fantka, ki je jokal na materinem pogrebu, kako je našel srečo," je povedala 62-letnica in omenila dogodek iz leta 1997, ko je Harry jokaje hodil za krsto princese Diane.

Diana in Sarah sta se spoznali že kot najstnici, pozneje pa je bila prav Diana tista, ki je Sarah spoznala s sedaj že nekdanjim možem, princem Andrewom, mlajšim bratom princa Charlesa, s katerim je bila Diana takrat že poročena. "Bili sva najboljši prijateljici, odkar je bila ona stara 14 let, jaz pa 15," je pred časom povedala Sarah za revijo People. Dodala je, da bi njena prijateljica pokala od ponosa, če bi sedaj opazovala Harryja in Williama, ki sta odrasla v krasna moška, ki sta si z ženama ustvarila čudoviti družini.