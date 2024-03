Sarah Ferguson 'občuduje' iskrenost princese Catherine

OGLAS

Vojvodinja Yorška Sarah Ferguson je izrekla podporo princesi Catherine, ki se bori z diagnozo raka. "Moje misli in molitve so med zdravljenjem z valižansko princeso. Vem, da bo obkrožena z ljubeznijo svoje družine in vsi molimo za njeno okrevanje," je zapisala nekdanja soproga princa Andrewa.

"Kot nekdo, ki je v zadnjih mesecih boril svojo bitko z rakom, imam veliko mero občudovanja do tega, kako je z javnostjo delila svojo diagnozo in vem, kako dobro bo to vplivalo na ozaveščenost. Upam, da bo sedaj prejela čas, prostor in zasebnost za okrevanje."

Spomnimo, vojvodinji Yorški so v začetku leta diagnosticirali maligni melanom po odstranitvi rakastega znamenja med zdravljenjem raka dojke. Tudi sama je o boju z zahrbtno boleznijo javno spregovorila ter ženske pozvala k samopregledovanju.

Valižanska princesa Catherine je 22. marca prekinila molk in v videoposnetku sporočila, da ima raka. Dejala je, da je bil to velik šok in da so za njo zelo težki časi. Javnost je v tem težkem obdobju prosila za razumevanje. Poudarila je, da ji je delo od nekdaj prinašalo veliko mero zadovoljstva in užitka, a da je sedaj čas, da se osredotoči nase in na svoje okrevanje.