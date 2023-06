Vojvodinja Yorška Sarah Ferguson okreva po operaciji raka na dojki. Novico je za tuje medije sporočil njen predstavnik, ki je potrdil, da so zdravniki članici kraljeve družine raka odkrili po rutinski mamografiji ter ji svetovali takojšnji poseg. Po besedah predstavnika naj bi vojvodinja poseg uspešno prestala in se že vrnila na dom v Windsor, kjer okreva v krogu družine. Zdravniki so ji povedali, da je prognoza dobra, je dodal.