Sarah Ferguson spregovorila po operaciji raka na dojki

Potem ko je povedala, da so ji diagnosticirali zgodnjo obliko raka dojke in je morala na operacijo, je vojvodinja Yorška spregovorila o svoji poti in okrevanju. V novi epizodi svojega podkasta, ki je bil posnet približno teden dni po posegu, je dejala, da se je morala sprijazniti s svojo novo podobo.

Spomnimo, pred dobrim tednom je tiskovni predstavnik vojvodinje Yorške Sarah Ferguson sporočil, da je 63-letnica po diagnozi raka na dojki prestala poseg in da je za zdravstveno stanje izvedela na rutinski mamografiji, zdravniki pa da so ji svetovali takojšnji poseg. O zdravljenju in življenju po raku je sedaj vojvodinja spregovorila v svojem podkastu.

icon-expand Sarah Ferguson je spregovorila po operaciji raka na dojki. FOTO: Profimedia

Kot se je vojvodinja spominjala, je po rutinskem pregledu njen zdravnik je zaznal senco. V podkastu, posnetem približno teden dni po posegu, je pripovedovala, da je nato odšla v bolnišnico v Londonu, kjer so ji "v roko vstavili kontrast" in tako še bolj razločno videli problem. Kasneje je bila operirana v bolnišnici kralja Edvarda VII. "Med vožnjo iz ene v drugo bolnišnico sem se na spletu pozanimala o mastektomiji," je dejala in priznala, da je njen um 'bežal' na vse strani, dokler se ni srečala z rekonstruktivnim kirurgom, ki ji je zagotovil, da to lahko reši. Fergusonova je dejala, da je operacija trajala osem ur, njen predstavnik pa je medijem že pred tednom dni zaupal, da je poseg uspešno prestala in se kmalu vrnila na dom v Windsor, kjer je okrevala v družinskem krogu. Fergusonova, ki ima s svojim nekdanjim soprogom, princem Andrewom, hčerki, princesi Beatrice in Eugenie, je priznala, da izkušnja ni bila strašljiva samo zanjo, ampak tudi za njeno družino. Zdravniki naj bi ji prav tako povedali, da je prognoza dobra. "Ni šlo v moje bezgavke in ni mi treba na kemoterapijo ali obsevanje ali tamoksifen," je rekla in kasneje dodala: "Moja naloga je, da ostanem močna in zdrava ter da še naprej širim informacije (o raku na dojki, op.a.)."