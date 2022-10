Sarah Ferguson za rojstni dan pozirala ob kraljičinih corgijih

Sarah Ferguson je svoj 63. rojstni dan obeležila s fotografijami, na katerih se igra z valižanskima ovčarjema Muickom in Sandyjem, ki ju je v last skupaj z nekdanjim možem princem Andrewom prejela na željo kraljice Elizabete II. , ki je umrla prejšnji mesec. "Darila, ki kar naprej obdarujejo," je zapisala pod objavo na Instagramu , kjer je v komentarjih prejela številne čestitke za rojstni dan.

Fergusonova naj bi se v zadnjih letih zbližala s kraljico, med drugim sta po kraljevih vrtovih skupaj pogosto sprehajali pse. Sarah je namreč po ločitvi leta 1996 ostala v dobrih odnosih s kraljevo družino in z nekdanjim možem Andrewom, s katerim ima dva otroka, princesi Beatrice in Eugenie. "Vojvodino Yorka in Njeno veličanstvo je zbližalo sprehajanje psov in jahanje. Tudi po ločitvi sta ostali z Njenim veličanstvom v dobrih prijateljskih odnosih, tako da sta sprehajali pse po Frogmoru in klepetali," je povedal dobro obveščen vir za Telegraph.