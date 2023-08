Sarah Hyland o možu: Prvi moški, ki je zame skuhal

Zakonca Sarah Hyland in Wells Adams sta v podkastu The Flaky Biscuit obujala spomine na svoj prvi zmenek. 32-letna igralka je možu dejala, da se natančno spominja vseh podrobnosti njunega skupnega večera, od glasbe, ki jo je predvajal, do hrane, ki sta jo jedla.

"Takrat je bilo najino razmerje tajno, nisva izdala te informacije, ona je prav tako imela nekaj zdravstvenih težav, nedavno so ji presadili ledvico," je dejal Wells Adams, Sarah Hyland pa dodala: "Bila sem v karanteni, zato nisem mogla zapustiti hiše, ker je bil moj imunski sistem tako zelo slab." Pojasnila je, da so jo lahko obiskali le določeni ljudje: "Ko sva začela hoditi, nisva mogla iti v restavracije, tam nisva imela prvega zmenka. Najin prvi skupni obrok je bil v moji hiši v Los Angelesu." icon-expand Zakonca Sarah Hyland in Wells Adams sta se spominjala prvega zmenka. FOTO: AP Zvezdnica Sodobne družine je povedala, da ji je Adams tisto "čudovito noč" pripravil tacos s kozicami. "Kuhal je zame in nikoli prej nisem imela moškega, ki bi kuhal zame, tako da je bilo res nekaj posebnega. Obožujem tacose in odlično mu je šla tudi priprava." Sarah in Wells sta se sprva 'spogledovala' na Twitterju leta 2016, prvič pa sta se srečala jeseni 2017. Dve leti pozneje je radijski voditelj zvezdnico prosil za roko, nato pa bi se morala leta 2020 poročiti. Zaradi pandemije sta slavje prestavila in se poročila lani avgusta med kalifornijskimi vinogradi. Sarah je v zakon pospremil njen dobri prijatelj in soigralec iz Sodobne družine Jesse Tyler Ferguson.