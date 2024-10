Sarah Hyland o nasilju: Ne vem, če bo ta del ženske kadarkoli ozdravljen

OGLAS

Sarah Hyland je že nekaj let srečna v objemu Wellsa Adamsa, a preden je našla srečo v ljubezni, je hudo trpela. Zvezdnica je bila žrtev psihičnega in fizičnega nasilja nekdanjega fanta Matta Prokopa, ob njunem razhodu pa je celo vložila zahtevek za prepoved približevanja, ki ga je sodišče tudi odobrilo.

Čeprav se travm, ki jih ji je povzročilo njegovo nasilno obnašanje nerada spominja, pa je na nedavnem dogodku naredila izjemo. Igralka je prejela nagrado Variaty za pogum za svoje delo na področju dobrega počutja živali in ozaveščanja o zlorabah v družini, zato je o nasilju tudi spregovorila. "Mislim, da skupnost ni naredila dovolj. In čutim, da če se o tem več pogovarjamo, se bo več žensk in moških ter ljudi na splošno v nasilnih odnosih počutilo bolj udobno, ko se bodo lahko o tem pogovarjali s svojimi najdražjimi, namesto da bi dovolili, da jih nasilnež izolira od vseh. To je prva stvar, ki jo naredijo, zato, da bi se počutili sami," je povedala na dogodku.

33-letnica je obenem poudarila, da so tovrstne travme nekaj, kar posameznik zelo težko pozabi. "Ne vem, ali bo ta del katere koli ženske kdaj popolnoma ozdravljen od tega. To je nekaj, kar nekoliko zaznamuje njeno dušo," je dejala in dodala, da se je o tem treba pogovarjati. "Tudi sama sem bila na točki, ko sem mislila, da sem sama kriva za vse. Popolnoma razumem vzorec disociacije tega," je razložila in opozorila na posledice postosttravmatske stresne motnje, s katero se srečujejo številne žrtve.

Zvezdnica Sodobne družine se zaveda, da s svojo prepoznavnostjo lahko širi glas in spodbuja ljudi k pogovoru. Nanjo je ponosna tudi njena nekdanja soigralka Julie Bowen, ki je Sarah pred 10 leti pomagala, da se je rešila nasilnega partnerja. "Brez stiske ne moremo definirati lastnega značaja in občutka sebe. Sarah je prav ta pot že zelo zgodaj silila v izzive – tako fizične kot čustvene. Vsak trenutek je sprejela z odločnostjo, milostjo in ranljivostjo," je na dogodku dejala igralka.