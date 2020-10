Sarah J. Parker za sinov 18. rojstni dan objavila še nikoli videne fotografije

Matthew Broderick in Sarah Jessica Parker imata poleg sina še dvojčici Marion in Tabitho.

Sarah Jessica Parker ima že odraslega sina. Njen prvorojenec James Wilkie je namreč dopolnil 18 let. "Moj ljubljeni sin, James Wilkie, na današnji dan si dopolnil 18 let. Čudim se, kako hitro teče čas in kakšen mlad mož postajaš," je 55-letnica 28. oktobra zapisala na Instagramu. V nadaljevanju je še dejala, da ga ima neizmerno rada in da bo vedno ob njem ter bo še naprej spremljala njegovo življenje. Ob koncu mu je čestitala za rojstni dan in ponosno omenila, da je letos dobil tudi volilno pravico in da je že opravil svojo volilno dolžnost.