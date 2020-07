Sarah Jessica Parker bo imela svoj resničnostni šov: samskim bo pomagala iskati ljubezen

Sarah Jessica Parker, igralka, ki je svojo kariero zgradila s pomočjo glavne vloge v seriji Seks v mestu, ima pred seboj nov projekt. V sodelovanju s produkcijsko hišo Lifetimebo postala producentka novega resničnostnega šova. Rdeča nit bodo samski, ki iščejo ljubezen. Snemanje šova bo potekalo v sodelovanju s podjetjem, ki se tudi sicer ukvarja z zmenkarijami.

Šov bo spremljal samske posameznike, ki se preselijo, da bi našli pravo ljubezen. Scenarij spominja na film Počitnice, v katerem igrajo Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law in Jack Black. Film, kjer si lika Cameron in Kate zamenjata prebivališči in se vsaka na svoji strani zaljubita. Tekmovalci bodo obiskovali prijatelje, ki jih niso videli več let, sorodnike, ki živijo v drugih državah in med tem poskusili najti ljubezen v tistem kraju.

Ali bo Sarah v šovu prevzela tudi vlogo voditeljice, za enkrat še ni znano.