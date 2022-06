Sarah Jessica Parker končno o sporu s Kim Cattrall: To je zelo boleče

Igralski kolegici, ki sta svoj pečat pustili v seriji Seks v mestu, še nista zakopali bojne sekire. Parkerjeva, ki se je dolga leta spretno izogibala vprašanjem o njunem odnosu, je tokrat končno spregovorila o svoji nekdanji prijateljici. Do nesoglasij je prvič prišlo leta 2017, zaradi Cattrallove naj bi v vodo padel tretji filmski projekt franšize Seks v mestu.

Sarah Jessica Parker se je med nedavnim intervjujem končno razgovorila o težavnem odnosu s Kim Cattrall. Spor med zvezdnicama traja že nekaj let, Parkerjeva pa je zmeraj spretno krmarila med novinarskimi vprašanji, oboževalcem serije Seks v mestu namreč ni želela pokvariti izkušnje ob gledanju serije in filmov, v katerih njuna lika druži tesno prijateljstvo.

icon-expand Sarah Jessica Parker FOTO: AP

''Poskušala bom jasno odgovoriti. Zelo težko je razpravljati o situaciji s Kim, ker sem se vsa ta leta trudila, da ne razkrijem ničesar, kar ne bi bilo prijetno,'' je med gostovanjem v podcastu Awards Chatter pojasnila 57-letnica in s tem priznala, da je dolgo načrtno molčala. Napetost med glavnima akterkama serije Seks v mestu se je pričela stopnjevati leta 2017, ko je Cattrallova pred snemanjem tretjega filma franšize pred producente stopila s posebnimi zahtevami: ''Nekaterih želja niso mogli uslišati, zato filma nismo posneli, saj tega nismo želeli storiti brez Kim.'' Kasneje je od projekta odstopil tudi studio, zato je po besedah Parkerejeve vse razpadlo. Cattrallova se naj ne bi strinjala z usodo Živine, ki so jo producenti kasneje umestili v novo serijo And Just Like That, zmotilo pa jo je tudi dejstvo, da scenarij predvideva zgodbo, v kateri Mirandin sin Brady Samanthi pošilja sporočila z eksplicitno vsebino.

icon-expand Nesoglasja s Kim Cattrall so se pričela leta 2017. FOTO: Profimedia

Spor med igralkama je svoj vrhunec dosegel ob smrti brata Cattrallove. Ko je Parkerjeva na družbenih omrežjih izrazila sožalje, jo je ta označila za dvolično. Nato so javnost dosegle tudi govorice, da se Parkerjeva na snemanjih ni obnašala dovolj spoštljivo, sama je vse to zanikala: ''Leta sem se trudila, da bi bila resnično vljudna do vseh na snemalnem setu, da bi dobro poskrbela za ljudi, da bi bila odgovorna zaradi ljudi, zaposlenih in ostalih, do katerih kot producentka čutim veliko odgovornost,'' je dejala in poudarila, da podobnih kritik ni slišala od drugih članov ekipe: ''Ravno zato je to toliko bolj boleče.''

icon-expand Kim je nanizala nekaj spornih izjav o Parkerjevi. FOTO: Profimedia