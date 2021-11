Sarah Jessica Parker kritično nad komentarje glede svojega zrelega videza

Sarah Jessica Parker ima dovolj neprimernih komentarjev, ki se navezujejo na zunanji izgled nje, kolegov iz serije Seks v mestu. Ti so z leti in njihovim zrelejšim videzom postajali vse bolj kruti in neznosni. O problematiki je spregovorila za decembrsko edicijo revije Vogue.

Sarah Jessica Parker na snemanju serije And just like that ...

''Sedela sem z Andyjem Cohenom, ki ima polno glavo sivih las, in čudovit je,'' se spominja svojih takratnih misli in dodaja: ''Zakaj je ok, da je siv on, jaz pa ne? Sploh ne vem, kaj vam naj rečem na to.''

Dvojna merila so nekaj, s čimer se ona in njene kolegice iz zabavne industrije nenehno srečujejo. Leta in leta je trpela tovrstne komentarje, misli pa, da so kritike fizičnega izgleda postale še glasnejše z razmahom Instagrama, Twitterja in TikToka. ''Zdi se, kot da si ljudje želijo, da smo sprijaznjene s seboj. Kot da uživajo v tem, da je za nas boleče to, kdo smo, če se odločimo postarati naravno in ob tem nismo popolne, ali pa če se odločimo za popravek, zaradi katerega se počutimo bolje,'' je pojasnila. ''Vem kako sem videti. Nimam izbire!'' je bila ostra in dodala: ''In kaj naj storim glede tega? Ustavim staranje? Izginem?''