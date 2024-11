Sarah Jessica Parker na noč čarovnic že drugič tarča kradljivcev buč

Sarah Jessica Parker se je tudi letos močno potrudila in svoj dom ob noči čarovnic okrasila z bučami. Letos so bile v vijoličnih in zlatih odtenkih, a prav dolgo niso zdržale pri njej. Igralka je bila namreč ponovno žrtev tatov, saj so ji pokradli vse okraske okoli hiše, za katere se je tako trudila. To se je slavni zvezdnici zgodilo že drugič, saj se ji je enaka tatvina dogodila pred petimi leti.