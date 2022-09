Zvezdnica kultne serije Seks v mestu je na rdečo preprogo ob premieri nadaljevanja filma Čarovnice se vračajo imela prav posebno družbo. Pred fotografe je stopila s soprogom Matthewem Broderickom in hčerkama Tabitho ter Marion. Za 13-letni dvojčici je bil to eden redkih javnih dogodkov, na katerem sta se pojavili v družbi slavnih staršev.

Igralka Sarah Jessica Parker, ki zadnje dni intenzivno oglašuje prihod nadaljevanja filma Čarovnice se vračajo, se je na newyorški premieri filma na rdeči preprogi pojavila v družbi soproga in hčerk dvojčic. Za 13-letni sestri Tabitho in Marion je bil to nasploh eden redkih javnih dogodkov, na katerem sta se pojavili v družbi mame in očeta Matthewa Brodericka.

icon-expand Sarah Jessica Parker na rdeči preprogi v družbi soproga in hčerk dvojčic. FOTO: Profimedia

Parkerjeva se je s hčerkama na javnem dogodku nazadnje pojavila leta 2018, ko so se skupaj udeležile gala baletnega dogodka v newyorškem Lincoln centru. Tabitha in Marion, ki imata še 19-letnega brata Jamesa, sta bili takrat stari osem let. Nadaljevanja filma Čarovnice se vračajo, v katerem poleg Parkerjeve blestita še Bette Midler in Kathy Najimy, v kinematografe sicer prihaja skoraj tri desetletja po tem, ko je prvi film navdušil občinstvo in postal prava klasika, ki si jo marsikateri ogleda vsako leto v času noči čarovnic.

icon-expand Čarovnice se vračajo: filmska klasika, ki si jo marsikateri ogleda vsako leto v času noči čarovnic. FOTO: Profimedia