Sarah Jessica Parker na setu z golobjo torbico za 900 evrov

New York, 06.10.2022, 12:33

Je vedno modna Carrie Bradshaw izgubila občutek za stil? To so se ob pogledu na fotografije s snemanja druge sezone serije In kot bi mignil... spraševali oboževalci serije, ki je nadaljevanje kultne klasike Seks v mestu.