Sarah Jessica Parker: Ne maram se gledati.

Sarah Jessica Parker , zvezdnica serij Seks v mestu ter In kot bi mignil ... , je nedavno obiskala radijsko oddajo The Howard Stern Show. Med pogovorom se je z voditeljem dotaknila tudi svoje zunanje podobe in na vprašanje, ali bi sama zase dejala, da je lepa, ponudila presenetljiv odgovor. Dejala je: "Mislim, da sem v redu. V resnici se ne maram gledati."

Parkerjeva se je pošalila, da je "ves čas" razmišljala o lepotnih popravkih, kot je botoks, in dodala, da se zanje nikoli ni odločila. In čeprav sama nikoli ni šla pod nož, je igralka opozorila, da ne vidi nič slabega v ljudeh, ki se za to odločijo. "Razumem, zakaj se ljudje odločijo, ker je na videzu toliko poudarka, zlasti pri ženskah. Tudi lani, ko smo prvič predvajali novo sezono, je bilo toliko neskončnih člankov o staranju in elegantnem staranju ter tem, da imam sive lase."

"Mislim, da bi morali ljudje storiti vse, zaradi česar se bolje počutijo, ko odidejo ven," je dodala pozneje. Parkerjeva se je v preteklem letu znova vrnila v vlogo Carrie Bradshaw.