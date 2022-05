Sarah Jessica Parker po izbruhu obtožb še ni govorila s Chrisom Nothom

Dolgoletna prijatelja in soigralca Sarah Jessica Parker in Chris Noth sta po izbruhu obtožb spolnega nasilja zoper igralca prekinila s komunikacijo. Zvezdnica serij Seks v mestu in In kot bi mignil ... je ob tem iskreno priznala, da sploh ne ve, ali je o domnevnih dogodkih pripravljena javno govoriti.

Igralca Chrisa Notha, znanega po vlogi zloglasnega gospoda Živine v kultni seriji Seks v mestu, so po premieri nadaljevanja omenjene serije kar štiri ženske obsodile spolnega nasilja. Zaradi obtožb so morali ustvarjalci serije In kot bi mignil ... nekatere prizore z igralcem odstraniti iz končnega produkta. To pa ni vse, kar je Noth je v tem času 'izgubil'.

icon-expand Sarah Jessica Parker in Chris Noth v seriji Seks v mestu (1998). FOTO: Profimedia

O igralčevih domnevnih dejanjih je nedavno za The Hollywood Reporter spregovorila njegova dolgoletna prijateljica Sarah Jessica Parker, s katero si je več let delil zaslone. 57-letnica je dejala, da z Nothom vse od izbruha obtožb ni spregovorila ter ob tem priznala, da pravzaprav ne ve, ali je o domnevnih dogodkih sploh pripravljena javno govoriti. Kljub temu, da je igralec vse obtožbe trdno zanikal, to Parkerjeve očitno ni prepričalo v vzpostavitev stika z nekoč zelo dobrim prijateljem.

Igralka se je na domnevne obtožbe zoper Notha sicer odzvala že pred meseci, ko je v izjavi za javnost skupaj s soigralkama Cynthio Nixon in Kristin Davis zapisala: "Izjemno nas žalosti, ko slišimo obtožbe zoper Chrisa Notha. Stojimo ob strani ženskam, ki so se oglasile in delile svoje boleče izkušnje. Zavedamo se, da mora biti to zelo težko in jih pri tem podpiramo."