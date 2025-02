Sarah Jessica Parker s torbico navdušila oboževalce serije Seks v mestu

Zvezdnica je bila tudi tokrat videti izvrstno. Predvsem pa je poskrbela za veliko navdušenje med oboževalci priljubljene serije Seks v mestu. Svoji rjavkasti obleki z zelenim plaščem je namreč dodala torbico, ki jo je pred več kot dvema desetletjema nosil tudi njen lik iz omenjene serije, Carrie Bradshaw.

"It's not a bag, it's a baguette!" ("To ni torbica, to je bageta!", op. a.) je v enem od delov Bradshaw zaklicala tatu, ki jo je sredi New Yorka oropal in ji ukradel omenjeno torbico. Čeprav je Bradshaw omenjeno torbico tedaj nosila v živo vijolični barvi, se je Parker tokrat vseeno odločila za bolj naravne tone.

Milanski teden mode, na katerem je te dni zbrana smetana svetovne modne industrije, bo potekal še do ponedeljka.