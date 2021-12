Sarah Jessica Parker se je premiere nove serije udeležila z možem in sinom

56-letna igralka je zasijala na premieri nove serije, ki je nadaljevanje legendarnega Seksa v mestu. Družbo na rdeči preprogi sta ji tokrat delala Matthew Broderick in starejši sin James Wilkie.

Sarah Jessica Parker je končno dočakala težko pričakovano premiero nove serije And Just Like That ..., na snemanju katere je preživela nekaj preteklih mesecev, to obdobje pa so zaznamovali tudi nekateri žalostni trenutki, kot je smrt najboljšega prijatelja Willieja Garsona.

icon-expand Sarah Jessica Parker z možem in sinom FOTO: Profimedia

Slavnostni dogodek se je odvil v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Parkerjevo sta na rdeči preprogi spremljala družinska člana. Nasmejana je na prireditev ob premieri vkorakala s soprogom Matthewom Broderickom in starejšim otrokom Jamesom Wilkiejem. Trio je bil odet primerno dogodku, svojo povezanost pa so izkazovali z držanjem za roke. Igralka se je ob pomembni premieri odločila za bleščečo obleko po meri s podpisom Oscarja de la Rente, tej pa je pripadalo tudi ogrinjalo. Dodala je še obutev iz lastne kolekcije SJP, videz pa je povzdignil nakit Fred Leighton. Zanimiva podrobnost, ki fotografom ni ušla, je dodatek k obleki. Pod njo je 56-letnica namreč nosila značilno rožasto krilo, ki ga dobro poznamo iz uvoda v vsak del serije Seks v mestu.

icon-expand Parkerjeva se je odločila za obleko z dodatkom, ki nosi poseben pomen. FOTO: Profimedia

Težko pričakovano nadaljevanje serije Seks v mestu je na snemanju združilo Cynthio Nixon, Kristin Davis, Chrisa Notha, Johna Corbetta, Bridget Moynahan in druge.