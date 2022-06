Sarah Jessica Parker se s svojimi sivim lasmi ne obremenjuje

"Ne morem tratiti čas vsake dva tedna za to, da si barvam lasišče. Tega ne morem. Ne. Preveč," je dejala Sarah Jessica Parker v intervjuju za Glamour. Pogovor je v intervjuju nanesel na njeno lasišče, ker je zvezdnica legendarne serije Seks v mestu lani prejela veliko pohval, ko so paparaci fotografirali njeno pričesko, kjer so bili vidni njeni sivi lasje. "Več mesecev so vsi govorili, kako pogumna sem, ker imam sive lase."