Sarah Jessica Parker po smrti Willieja Garsona: Zame je neznosno

Parkerjeva je končno prekinila molk po izgubi bližnjega prijatelja in soigralca iz serije Seks v mestu. Prijateljevala sta več kot tri desetletja, njegova smrt pa jo je popolnoma zlomila. Sedaj je Willieju Garsonu posvetila zapis na družbenem omrežju.

Sarah Jessica Parker je zbrala nekaj moči in se na Instagramu poklonila dolgoletnemu prijatelju, ki je 21. septembra umrl za posledicami raka trebušne slinavke. Igralka, ki je v seriji upodobila Carrie Bradshaw, je Willieju Garsonu, ki je v Seksu v mestu nastopal kot nepozabni Stanford Blatch, posvetila objavo in iskreno spregovorila o svojih čustvih ob izgubi dolgoletnega prijatelja.

''Bilo je neznosno. Včasih je tudi tišina zgovorna,'' je zapisala v uvodu in objavi dodala serijo njunih skupnih fotografij ter nadaljevala: ''Pravo prijateljstvo, ki so ga odlikovale skrivnosti, pustolovščine, skupna igralska družina, resnica, koncerti, izleti, obroki, pozni nočni telefonski klici, medsebojna predanost starševstvu in vse srčne bolečine ter veselje, ki ga spremljajo, zmagoslavja, razočaranja, strah, bes in leta, ki sva jih preživela na snemanjih (predvsem v Carriejevem stanovanju) in se smejala pozno v noč kot Stanford in Carrie ter Willie in SJ.''

Parkerjeva je dejala, da bo pogrešala prav vse in si v glavi večkrat predvajala skupne spomine: ''Znova bom prebrala vsa tvoja sporočila, prejeta v tvojih zadnjih dneh in zapisala vse tvoje zadnje klice. Tvoja odsotnost je kot krater, ki ga bom zapolnila s temi spomini, in tistimi, ki bodo šele prišli na površje.'' Na koncu je sožalje izrekla tudi Garsonovemu sinu Nathenu.

