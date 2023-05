Sarah Jessica Parker vesela, da se knjižni trg v ZDA razvija

Sarah Jessica Parker se poleg igralstva zadnja leta posveča tudi založništvu. Pod svojo blagovno znamko SJP Lit izdaja knjige skupaj z manjšo založbo, nedavno pa se je udeležila tudi ameriškega knjižnega sejma, na katerem je s ponosom poudarila, da se knjižni trg v ZDA razvija. "Včasih sem morala dolgo iskati, da sem našla glasove, ki jih želim prebrati, razumeti in spoznati, a se sedaj vse te zgodbe zdijo veliko bolj oprijemljive," je povedala 58-letnica in dodala: "Približno pet let teh glasov z vsega sveta ni mogoče prezreti."

Sejem prvič po dveh virtualnih izdajah ponovno poteka v živo z nastopi številnih avtorjev in obiskovalci. "Pokazali so, da jih bralci želijo slišati, dosegli so komercialni uspeh in uspeh v literarnem svetu," je o tem še povedala igralka, ki jo najbolj poznamo po seriji Seks v mestu, in dodala, da je zaradi vsega tega glede knjižnega trga optimistična, navdušena in samozavestna.

Naslednja nova knjiga, za izdajo katere bo poskrbela zvezdnica, naj bi izšla septembra. To bo delo Coleman Hill ameriške avtorice Kim Coleman Foote, ki pripoveduje o temnopoltih družinah v ameriški zvezni državi New Jersey.