Sarah Jessica Parker z oboževalci ne posname sebkov: Zastrašujoče je

Kot je povedala v The Howard Stern Showu, raje živi v trenutku. "Pred kratkim sem bila na letališču, ko je do mene pristopila ženska. Ni me niti pozdravila, rekla je le: 'Ali se lahko fotografiram z vami?' In jaz sem ji odvrnila: 'Pa saj se sploh še nisva spoznali. Niste se mi niti predstavili. Kako vam je ime?'," je opisala eno od nedavnih srečanj z oboževalci.

Ko sta se spoznali, je Parkerjeva namesto skupne fotografije raje predlagala pogovor. "Zagotavljam vam, da bo to imelo globlji pomen," je dejala. Na besede voditelja, da je takšno srečevanje z oboževalci 'nadležno', je zvezdnica odgovorila, da ni nadležno, lahko pa je 'zastrašujoče'. "Pogovor mi je bolj všeč, kot ko nekdo že s pripravljeno kamero pristopi do mene in začne snemati. Veliko raje imam pogovor," je še dejala zvezdnica serije Seks v mestu.