Sarah Jessica Parker zaradi golih prizorov želela zavrniti Seks v mestu

Zvezdnica je bila precej sramežljiva, zato se je počutila neprijetno že samo ob misli na to, da bi morala snemati gola. "Scenarij se mi je zdel res zanimiv, vznemirljiv, drugačen in svež, česa takega še nisem videla," je povedala in dodala: "Edina stvar, ki me je skrbela, je bila, da se preprosto nisem počutila udobno gola, in nisem dvomila v to, da bodo takšni prizori del serije, čeprav jih ni bilo v pilotni oddaji." Kljub vsemu se je igralka na koncu odločila, da bo vlogo sprejela. "Ustvarjalec serije Darren Star mi je rekel, da mi ne bo treba početi tega, če nočem. Razložil mi je, da bomo za to imeli druge igralce, če jim bo to v redu, bodo posneli, meni pa ne bo treba," je povedala v novem intervjuju s Howardom Sternom.