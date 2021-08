Sarah Jessice Parker ne bo na letošnji modni dogodek Met Gala

Sarah Jessica Parker , ki je znana po svojih drznih modnih odločitvah in je bila ena od stalnih gostij izjemnega modnega dogodka Met Gala , bo tokrat s svojo odsotnostjo razočarala oboževalce. Po tem, ko je leta navduševala z različnimi pokrivali in dih jemajočimi oblekami, bo prestol na modni preprogi tokrat prepustila drugim znanim zaljubljencem v visoko modo.

''Moja spremljevalka letos snema. Je na snemanju serije And Just Like That ... (nove epizode priljubljene nanizanke Seks v mestu, op. a.),'' je še dodal. Sarah Jessica se je Met Gale s prijateljem udeležila kar nekajkrat, ko pa je bil dogodek zaradi pandemije koronavirusa lani odpovedan, pa je z njim vseeno slavila na daljavo.