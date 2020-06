Sarah Jessico Parker toži menedžerka njene trgovine s čevlji

"Tožnica ni dobila nadomestila za vse ure, ki presegajo normo štiridesetih ur na teden,"piše v tožbi, ni pa zapisano, koliko je igralka svoji zaposleni ostala dolžna.

Sarah Jessica ima svoje trgovine na najbolj prestižnih lokacijah, med drugim ima kar dve na Mannhatnu. Sicer pa so njeni čevlji, ki jih oblikuje sama, izjemno dobro prodajani tudi v Las Vegasu, Marylandu, Dubaju, Abu Dabiju in Kanadi, piše portal Page Six.

Holtova v tožbi zahteva plačilo nadur in obresti, ki so se nabrale v tem času. "Vsi Newyorčani zaslužijo plačilo za delo, ki so ga opravljali. Kršitve zakona o plačilu delavca so resna zadeva in vsak delodajalec bi moral odgovarjati, če se izogiba plačilu svojih delavcev, čeprav so to zvezdniki, kot je gospa Parker," je zadevo komentiral odvetnik tožeče stranke Lawrence Spasojevich.

Igralkin medijski predstavnik je zadevo komentiral in povedal, da za tožbo vedo, da morajo zadevo dobro pogledati in raziskati navedbe, ki jih je zapisala Holtova zoper Parkerjevo.