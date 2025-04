Sarah Michelle Gellar razkrila skrivnost dolgega zakona: Ločeni spalnici!

Igralka Sarah Michelle Geller, ki je najbolj znana po seriji Buffy-izganjalka vampirjev, je v nedavni oddaji Today With Jenna and Friends razkrila, kaj je skrivnost dolgega zakona. Zvezdnica, ki je že 22 let poročena z igralcem Freddiejem Prinzem Juniorjem, pa je na vprašanje voditeljic Jenne Bush Hager in Tiffany Haddish brez oklevanja dejala, da sta recept ločeni spalnici.