Sarah Palin se je ločila: O tem ni lahko govoriti

Todd je bil tisti, ki je septembra lani vložil prošnjo za ločitev in s tem presenetil Sarah. Prošnjo je vložil 6. septembra, na svoj 55. rojstni dan. Kot je zapisal, je menil, da obe stranki (on in Sarah) nista več kompatibilni in da se mu zdi več nemogoče še naprej živeti kot 'mož in žena'. Takšnih pojasnil sicer ločitveni papirji navadno ne vsebujejo, večkrat se pripiše, da gre za 'nepremostljive razlike'. Todd je ob tem prosil tudi za deljeno skrbništvo njunega najmlajšega sina Triga, ki ima Downov sindrom. Drugih otrok Todd ni omenjal.

Sarah je o ločitvi spregovorila le enkrat, in sicer med gostovanjem v podcastudr. Jamesa Dobsona. "Ločitvene papirje je vložil le en teden po 31. obletnici zakona. O tem ni lahko govoriti. Bilo je uničujoče. Počutila sem se, kot da bi me nekdo ustrelil. Trenutno skupaj obiskujeva terapevta. Ni še čisto konec med nama," je takrat dejala in dodala: "Otrokom situacija ni všeč in to mi pomaga. Nikoli mi niso rekli, da sta za spor potrebna dva. Odraščali so v duhu in prepričanju, da je najino ljubezen povezal Bog."

Nekdanja zakonca sta se spoznala v srednji šoli in imata pet otrok. Od vseh petih je z njima živel le Trig, ki ima 12 let. Ostali živijo v svojih nepremičninah.