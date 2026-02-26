Sarah Palin v boju z rakom podpira partnerja Rona Duguayja

Da je nekdanji igralec ekipe New York Rangers hudo zbolel, je pred časom razkril Page Six, njegova hči Shay Thomas pa je zdaj na družbenem omrežju delila video, na katerem je pokazala, kako težko bitko z boleznijo bije Ron Duguay. Hči 68-letnika je pokazala, da oče v težkih trenutkih ni sam, saj mu ob strani stoji partnerka Sarah Palin, s katero sta par od leta 2022.

Nekdanja guvernerka Aljaske v videu Duguayju pomaga pri hranjenju, on pa leži v bolnišnični postelji, iz roke pa mu gledajo cevke za infuzijo. Shay je v kolaž posnetkov in fotografij dodala tudi tisto, na kateri oče in Palin nasmejana zreta v objektiv. Nekdanji športnik je za Page Six povedal, da se z rakom bori že eno leto. Bolezen se je začela v debelem črevesu, zaradi česar je izgubil tako slepič kot žolčnik.

Duguay in Palin sta par od začetka leta 2022, povezala pa sta se po tem, ko ga je ona zaprosila za nasvet, kako naj ravna v sojenju zaradi obrekovanja proti časopisu New York Times. Od takrat sta se v javnosti večkrat skupaj pojavila.