Tuja scena

Sarah Palin v boju z rakom podpira partnerja Rona Duguayja

New York, 26. 02. 2026 13.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sarah Palin in Ron Duguay

Sarah Palin, nekdanja guvernerka Aljaske, stoji ob strani težko bolnemu partnerju Ronu Duguayju. Njegova hči je na družbenem omrežju delila video, na katerem 62-letnica v bolnišnici pomaga pri hranjenju nekdanjemu hokejistu, ki bije boj z rakom v 4. stadiju.

Da je nekdanji igralec ekipe New York Rangers hudo zbolel, je pred časom razkril Page Six, njegova hči Shay Thomas pa je zdaj na družbenem omrežju delila video, na katerem je pokazala, kako težko bitko z boleznijo bije Ron Duguay. Hči 68-letnika je pokazala, da oče v težkih trenutkih ni sam, saj mu ob strani stoji partnerka Sarah Palin, s katero sta par od leta 2022.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanja guvernerka Aljaske v videu Duguayju pomaga pri hranjenju, on pa leži v bolnišnični postelji, iz roke pa mu gledajo cevke za infuzijo. Shay je v kolaž posnetkov in fotografij dodala tudi tisto, na kateri oče in Palin nasmejana zreta v objektiv. Nekdanji športnik je za Page Six povedal, da se z rakom bori že eno leto. Bolezen se je začela v debelem črevesu, zaradi česar je izgubil tako slepič kot žolčnik.

Preberi še Sarah Palin se je ločila: O tem ni lahko govoriti

Duguay in Palin sta par od začetka leta 2022, povezala pa sta se po tem, ko ga je ona zaprosila za nasvet, kako naj ravna v sojenju zaradi obrekovanja proti časopisu New York Times. Od takrat sta se v javnosti večkrat skupaj pojavila.

Razlagalnik

Sarah Palin je ameriška političarka in televizijska osebnost, ki je najbolj znana po tem, da je bila guvernerka Aljaske od leta 2006 do 2009. Leta 2008 je bila izbrana za podpredsedniško kandidatko Republikanske stranke, s čimer je postala prva ženska, ki je kandidirala za podpredsednico ZDA s strani ene od dveh glavnih strank. Pred guvernerskim mestom je služila kot županja mesta Wasilla na Aljaski. Po odstopu z mesta guvernerke je ostala aktivna v javnem življenju kot komentatorka in medijska osebnost.

Ron Duguay je nekdanji kanadski profesionalni igralec hokeja na ledu. Večino svoje kariere je igral v ligi NHL, kjer je bil znan po svoji hitrosti in veščinah. Najbolj je poznan po igranju za ekipo New York Rangers, kjer je preživel večino svoje NHL kariere v 80. letih. Poleg Rangersov je igral tudi za druge klube, kot so Detroit Red Wings, Pittsburgh Penguins in Los Angeles Kings. Po končani igralski karieri je Duguay ostal povezan s hokejem kot televizijski analitik in komentator.

Rak debelega črevesa je oblika raka, ki se začne v debelem črevesu ali danki. Najpogosteje se razvije iz polipov, majhnih izrastkov na notranji steni črevesa, ki lahko sčasoma postanejo rakavi. Rak v 4. stadiju (metastatski rak) pomeni, da se je rak razširil iz prvotnega mesta nastanka v druge dele telesa, kot so jetra, pljuča ali drugi organi. Čeprav je rak v 4. stadiju običajno najresnejša oblika bolezni, se z napredkom medicine in zdravljenja, kot so kemoterapija, radioterapija, ciljana terapija in imunoterapija, lahko izboljšajo možnosti za obvladovanje bolezni in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
