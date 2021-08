Sarah Paulson o sprejetju vloge lika močnejše postave: Imam to pravico

Igralka Sarah Paulson je v tretji sezoni priljubljene serije American Crime Story upodobila Lindo Tripp, javno uslužbenko, ki je razkrila afero med Billom Clintonom in Monico Lewinsky. Pred premiero serije, ki je načrtovana v naslednjem mesecu, je na družbenih omrežjih pozornost pritegnila odločitev, da bo Lindo igrala Sarah, ki je vitkejše postave. Veliko uporabnikov je izbiro videlo kot zamujeno priložnost ponudbe vloge igralki močnejše postave, odločitev pa so označili kot še en škodljiv primer dolge zgodovine hollywoodskega zatiranja debelejših igralcev.

Z emmyjem nagrajena igralka je v intervjuju za Los Angeles Times dejala, da premišljuje o tem, ali bi vlogo zavrnila, če bi vedela, kakšen bo odziv javnosti nad tem, da bo za vlogo morala nositi podložena oblačila: "O tem mi je težko govoriti, ne da bi imela ob tem občutek, da iščem izgovore. Okoli igralcev v obloženih oblekah je veliko polemik in menim, da so te polemike utemeljene. Menim, da je fobija pred debelostjo resnična. Pretvarjanje, da to ne drži, povzroča dodatno škodo. In to je zelo pomemben pogovor," je dejala 46-letna igralka, ki je za vlogo poleg oblačil, ki so jo naredila močnejšo, pridobila 14 kilogramov.

V nadaljevanju je Paulsonova pojasnila, da kljub kritikam, meni da lahko igralci sprejmejo različne vloge, ne gleda na njihovo postavo ali videz: "Menim, da celotna odgovornost ne sme pasti na igralca, ker je naredil nekaj, kar je verjetno, in na to gledam od znotraj navzven, življenjski izziv. Menim, da je zamisel, da je edina stvar, ki jo igralec povabljen k igranju te vloge lahko ponudi, njegov fizični jaz, resnično zmanjšanje ponudbe, ki jo mora igralec pokazati. Želim si verjeti, da je nekaj v meni, zaradi česar imam pravico igrati to vlogo. In to je čarobnost oddelkov za frizuro in ličila ter kostumografov in kinematografov, ki je bila del ustvarjanja filmov že od izuma kinematografije. Bi morala vlogi reči ne? To je vprašanje."

Igralka je v zaključku povedala, da najbolj obžaluje, ker pred sprejetjem vloge, o tem ni dobro premislila, se pa je s tega nekaj naučila. "Bi morala to vedeti? Vse -je****-kakor. Ampak vem. In v prihodnosti ne bom naredila enake napake."