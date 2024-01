Sarah Snook o lepoti: Da bi bila uspešna, moram biti vse, kar nisem

OGLAS

Sarah Snook je na nedavni podelitvi zlatih globusov in emmyjev slavila v kategoriji za najboljšo igralko v seriji Nasledstvo, kljub temu pa je v času svoje kariere večkrat na lastni koži doživela krutost lepotnih standardov v svetu zabave. Da igralski talent pač ni dovolj, so ji povedali številni, nekoč pa je doživela celo ponižanja iz strani filmskega producenta, ki ji je svetoval, naj se na začetku svoje kariere ne dotakne niti kosa čokoladne torte.

Sarah Snook zaradi koščka čokoladne torte producent osramotil pred soigralci

Kot je razkrila v intervjuju za UK Times, se je to zgodilo pred celotno snemalno ekipo, a je takrat na njeno stran stopil kostumograf, ki ji je dejal, naj ne posluša producenta in si vseeno privošči sladico. "Vseeno sem se počutila, kot da umiram navznoter," je priznala in razkrila še en neprijeten spomin iz svoje kariere. "Agent za kasting mi je dejal, da me v resnici nočejo na prizorišču, a da režiser in scenarist menita, da bi bila dobra za vlogo," je povedala.

36-letnici, ki je pred kratkim postala mama deklice, so večkrat celo dejali, da bo potrebna korenita sprememba njenega videza. "Pobelili ti bomo zobe, potemnili tvoje lase in ti priskrbeli osebnega trenerja, da boš lahko shujšala, so mi dejali," je zaupala in dodala: "Da bi bila uspešna, moram biti vse, kar nisem jaz."