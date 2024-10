Sarajevska igralka sprva trdila, da je bila pri Diddyju, zdaj to zanika

Razvpite zabave raperja Diddyja, na katerih je bilo po številnih namigovanjih sodeč več nezakonitega kot zakonitega, so trenutno glavna tema številnih zvezdnikov. Med drugim so dosegle tudi Balkan, saj se je nedavno oglasila Dajana Gudić, ki je sprva trdila, da je bila tudi sama ena od gostij na zabavi. Sarajevska igralka je zdaj na družbenih omrežjih zapisala, da s slavno osebo, ki jo je omenjala, ni mislila obtoženega zvezdnika.

Dokler se niso zvrstile številne obtožbe na njegov račun in dokler v javnost niso pricurljali posnetki njegovih zabav, se je številnim zvezdnikom dobro zdelo, da so bili gostje razvpitega Diddyja. Zdaj pa bi se vsi najraje poskrili in prisotnost na zabavah, na katerih je bilo po številnih namigovanjih sodeč več nelegalnega kot legalnega, zanikali.

Dajana Gudić je sprva trdila, da je bila pri Diddyju, zdaj to zanika.

Razsežnost aretacije glasbenega mogotca je dosegla tudi Balkan. Oglasila se je namreč ena od sarajevskih igralk, ki je sprva trdila, da je bila tudi sama gostja na zabavi 54-letnika. "Tam je bila soba za VIP osebe. V njo je imelo vstop le 20 do 30 ljudi, ki so bili njegovi bližnji prijatelji. Zraven pa je potekala velika zabava za več kot 200 ljudi," je povedala Dajana Gudić v enem od podcastov.

Po poročanju hrvaških medijev je obenem razkrila tudi, da se z raperjem osebno pozna in da je bila tudi lani na njegovi rojstnodnevni zabavi. Nato je razkrila še, kaj naj bi se v tej sobi dogajalo. "Tam se je dogajalo nekaj, kar ljudje težko razumejo. Ko vstopiš v tisto sobo, so bili tam Beyonce, Jay-Z, Lady GaGa, Brad Pitt, Kim Kardashian ... In potem sem tu še jaz. Vprašala sem se, kaj počnem tukaj," je povedala in dodala: "Na takšnih mestih ni slikanja in snemanja, telefon se pusti zunaj. Meni niso vzeli telefona, ker mi zaupajo, ker se že dolgo družim z njimi in še nikoli nisem slikala."

Dajana je sedaj razložila, da ni opisovala zabav pri Diddyju.