Sarajevski filmski festival bo obiskal Mads Mikkelsen.

Mikkelsen bo festival obiskal 14. avgusta, ko bo festival v poletnem kinu predvajal film Lov, v katerem je Danec odigral glavno vlogo. Zvezdniku bodo nagrado, ki bi jo moral prejeti že leta 2020, a mu je to preprečila pandemija, podelili pred začetkom filma. Njegovega prihoda v glavno mesto Bosne in Hercegovine se že sedaj veseli marsikateri filmski navdušenec.

Del 28. filmskega festivala bodo tudi slovenski filmi. Domače barve bodo zastopali prvenec režiserja Dominika Menceja Jezdeca, igrani kratki film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina in animirani film O denarju in sreči srbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole Majdaka Jr. Skupno se je na festival, ki bo letos potekal od 12. do 18. avgusta, prijavilo 709 filmov, od tega 160 celovečernih igranih, 211 dokumentarnih, 240 kratkih in 140 študentskih.

Častno srce Sarajeva bodo poleg Mikkelsena prejeli še ameriški režiser in scenarist Paul Joseph Schrader, ukrajinski režiser Sergej Loznica, ki mu bodo posvetili tudi retrospektivo, in švedski režiser Ruben Östlund za izjemen prispevek k filmski umetnosti.