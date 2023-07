Rokerji U2 bodo odprli sarajevski filmski festival, ki se pričenja čez dober teden. Dokumentarni film Kiss the future oziroma Poljub prihodnost, ki govori tudi o sarajevskih glasbenikih med vojno v Bosni in nastopu skupine U2 v Sarajevu, bo namreč prvi film, ki ga bodo prikazali na letošnjem festivalu. Svetovno premiero je dokumentarec, ki sta ga producirala tudi Matt Damon in Ben Affleck, doživel na letošnjem Berlinalu.